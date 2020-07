Genoa-Inter, è l'ora del rilancio della Lu-La. L'Inter ci spera

Fino a dicembre i numeri della coppia Lautaro-Lukaku sono stati impressionanti, di gran lunga la miglior coppia di attaccanti in Italia e una delle migliori in Europa. Intesa tecnica e mentale perfetta, compagni e amici dentro e fuori dal campo. L'emblema di questo gran feeling è stata la partita di Praga contro lo Slavia. Due gol di Lautaro su due assist di Lukaku e gol di Lukaku su lancio di Lautaro.

Nel 2020, però, qualcosa si è rotto. L'espulsione contro il Cagliari ha fatto crollare in un tunnel nero Lautaro. Due giornate di squalifica e le prestazioni del Toro sono calate in maniera inspiegabile, mentre Lukaku si è mantenuto su standard alti, con ottime prestazioni facendo leggermente calare la media gol, fin lì molto importante. Agli occhi dei tifosi nerazzurri spiccavano le prestazioni negative della coppia nei due match scudetto contro Lazio e Juventus. L'Inter e i suoi tifosi si attendevano una svolta dopo il lockdown e così sembrava dovesse essere dopo la partita di recupero con la Samp con i due attaccanti a segno e con un'intesa che sembrava essersi ritrovata.

Le partite successive,però, hanno di nuovo fatto palesare delle difficoltà, soprattutto il bomber argentino che ha trovato il gol con il Torino ma ancora non entusiasma a livello di prestazioni. L'infortunio di Lukaku ha contribuito a far appassire l'intesa tra i due, il cui emblema è stata la partita con la Fiorentina. Nello spezzone giocato insieme sono state un paio le situazioni in cui i due si sono cercati ma senza successo, con degli sguardi quasi attoniti.

E' forse, anzi senza forse, la causa principale del calo di rendimento nel girone di ritorno dell'Inter. I due attaccanti sono stati i veri trascinatori della prima parte di stagione nerazzurra, coloro che toglievano la squadra dai momenti complicati, e il loro calo di rendimento ha inevitabilmente fatto calare tutta la squadra. Per conquistare il secondo posto ed essere competitivi in Europa League, c'è bisogno della Lu-La. Ne sono consapevoli Conte e i tifosi. La speranza è di riaverla già stasera a Marassi.