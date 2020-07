Genoa-Inter, Conte:"I numeri sono confortanti, meritavamo forse di più"

Antonio Conte analizza così il 3-0 a Marassi contro il Genoa: "C'è chi vuole vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto. I numeri però confortano, i ragazzi stanno facendo bene, si può sempre migliorare ma vanno fatti i complimenti ai giocatori. Dispiace per qualche partita buttata. Questa è la classica stagione in cui si semina tanto e si raccoglie meno di quello che si meriterebbe."

Il tecnico nerazzurro analizza anche la questione Sanchez: "Spero che l club risolva presto questa situazione, abbiamo avuto poco Sanchez a causa dell'infortunio e abbiamo avuto poche alternative a Lautaro e Lukaku per gran parte della stagione. E' importante avere alternative di un certo valore."

Alla domanda se intende lottare per chiudere secondo il campionato, Conte risponde così: "Dobbiamo finire bene il campionato per noi e per i nostri tifosi, perchè è importante dimostrare anche con i numeri il buon lavoro fatto. Vogliamo arrivare il più in alto possibile; lo scudetto lo vinceranno altri ma noi dobbiamo finire il campionato più in alto che possiamo".

Sull'Europa League dice:"E' più facile vincere con le parole che in campo. Ci sono tante grandi squadre, come il Man Utd. Noi dobbiamo fare il nostro meglio, senza porci limiti. Stiamo facendo un percorso e vogliamo continuare a crescere. Con il Getafe sarà molto dura, lo dimostrano le partite giocate da loro contro Barcellona e Real Madrid." Conte prosegue il su discorso parlando anche delle diverse assenze avute durante la stagione: "Arriviamo a giocarci l'Europa League dopo un percorso estenuante, abbiamo avuto tante assenze durante l'anno soprattutto a centrocampo. A questo proposito ringrazio Borja Valero che si è sempre fatto trovare pronto e ci ha tolto dai guai molte volte."

C'è spazio anche per un monito alla società per il futuro riguardo il numero di giocatori in rosa." E' importante nel prossimo periodo fare valutazioni importanti sul numero di giocatori, per evitare gli errori del passato". Tradotto: servono più uomini dove la coperta potrebbe essere corta.