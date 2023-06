Frattesi-Inter, pista ancora aperta? Carnevali dice tutto e apre uno scenario a sorpresa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/06/2023

Frattesi-Inter, pista ancora percorribile? Carnevali dice tutto e apre ad uno scenario a sorpresa. In queste ore di mercato, si è tanto parlato della possibilità dell’Inter di poter arrivare a Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è stato indicato come il sostituto perfetto per la casella che, almeno fino a ieri, avrebbe dovuto lasciare vuota Marcelo Brozovic.

Ma il clamoroso stop alla trattativa per portare il croato in Arabia, ha rallentato di molto questa possibilità. E adesso, tante squadra concorrenti, stanno provando a beffare la società nerazzurra sul giocatore. Intanto, presente a Rimini per l’apertura del calciomercato, il dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato dello stato dell’arte della trattativa, ponendo anche una possibilità a sorpresa.

Ecco le parole di Carnevali: “Oggi può essere il giorno giusto per Frattesi-Inter? Oggi inizia il calciomercato in questa magnifica cornice, dobbiamo vedere. Avremo un incontro con l’Inter ma con tante altre società, sono previsti dirigenti di tutti i club. Inizia oggi il mercato, vedremo cosa succederà”.

Carnevali, poi, ha continuato: “In questo momento ci sono possibilità da parte di parecchie società, non solo Inter e Roma. Non ci soddisfa nessuna delle attuali, crediamo che il valore di Frattesi sia superiore alle proposte arrivate, siamo nella condizione favorevole perché abbiamo fatto cessioni importanti nella passata stagione, se ci saranno opportunità bene altrimenti potremmo continuare con Frattesi anche l’anno prossimo”.