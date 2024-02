Frattesi-Inter, come sta il centrocampista? Novità sulle condizioni del giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/02/2024

Frattesi-Inter, le condizioni del centrocampista. In casa nerazzurra l’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria ottenuta in casa della Roma, ma anche dopo la sconfitta della Juventus contro l’Udinese. Questi risultati, hanno permesso alla squadra di Inzaghi di allungare ulteriormente in classifica e andare a più sette sui bianconeri, mantenendo sempre una partita in meno da giocare.

Un risultato che fa ben sperare, anche se la strada è ancora lunga per l’obiettivo scudetto. E la prossima tappa si chiama Salernitana. La squadra del neo-allenatore, Fabio Liverani, arriverà a San Siro vogliosa di fare punti per provare a raggiungere la salvezza. I nerazzurri dovranno mettere in campo tutta la massima attenzione ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco.

Intanto, novità arrivano dall’infermeria sulle condizioni di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro è alle prese con il risentimento muscolare avuto prima della partita contro la Juventus. Ma secondo la redazione di Sky Sport, tra domani e dopodomani, il giocatore dovrebbe rientrare in gruppo. Toccherà poi ad Inzaghi decidere se schierarlo in campo da titolare o meno.

L’impressione, però, è che Frattesi parta dalla panchina. Le tante partite ravvicinate, chiedono prudenza e lo stesso Inzaghi non ha intenzione di rischiare nessuno.