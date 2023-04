Franco Vanni su Twitter: “Inzaghi colpevole, ma non è il solo”

di Salvatore Impusino, pubblicato il: 16/04/2023

Franco Vanni, giornalista italiano e cronista per il quotidiano La Repubblica, ha commentato l’ennesimo stop in campionato patito dall’Inter di Inzaghi. Per lo scrittore non è tutta colpa di Inzaghi, e le responsabilità vanno cercate anche in attacco.

“Con un punto in 5 partite, 3 sconfitte di fila a San Siro senza gol (prima volta in Serie A) e 11 partite perse in stagione, è evidente che l’allenatore ha responsabilità. Soprattutto per la fase difensiva. Ma non è colpa di Inzaghi il milione di occasioni sprecate”. Il noto giornalista ha poi aggiunto: “Il Monza ha fatto un tiro in totale. L’Inter dieci. Dieci. Ma in porta ne è arrivato uno solo, parato senza patemi da Di Gregorio, gli altri nove si sono persi sul fondo. Come si fa a dare la colpa all’allenatore se la squadra non segna, in una situazione simile?”

Vanni incalza: “Rieccola l’Inter B”

“Rieccola l’Inter B, quella iscritta al campionato di Serie A. Rieccola la squadra sprecona e a tratti tremebonda, che cedendo al Monza ammazza-grandi ha perso la terza partita di fila a San Siro senza segnare mai, come non le era mai successo nella sua storia. In un weekend in cui nessuna delle italiane in gara nei quarti di Champions ha vinto, evidentemente con testa e cuore già rivolti alla coppa, l’Inter ha fatto peggio di Napoli e Milan. E molto peggio di se stessa quando, quattro giorni prima, ha sbancato lo stadio Da Luz. La Speranza di San Siro, che ha visto i nerazzurri crollare per un colpo di testa di Caldirorola, è che contro il Benfica entri in campo l’altra Inter, capace di battere Barcellona, Porto e la capolista della Liga portoghese, sconfitta ieri per 1-0 dal Chaves.”