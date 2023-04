Inter Fiorentina, formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi in attacco

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 01/04/2023

Fiorentina-Inter sta per iniziare. La Fiorentina e l’Inter si affronteranno in un importante scontro di Serie A, con le formazioni ufficiali già annunciate.

La Fiorentina schiererà un 4-3-3 con Terracciano in porta, una difesa composta da Dodo, Milenkovic, Quarta e Biraghi, un centrocampo formato da Bonaventura, Amrabat e Duncan e un attacco composto da Gonzalez, Cabral e Kouame.

Fiorentina-Inter formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

L’Inter risponderà con un 3-5-2 con Onana in porta, una difesa composta da Skriniar, De Vrij e Acerbi, una linea di centrocampo formata da Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco e un attacco composto da Lautaro e Correa. Entrambe le squadre schierano formazioni equilibrate, ma l’Inter sembra avere una maggiore densità in mezzo al campo, con cinque centrocampisti che possono fare la differenza nella gestione del pallone e nel controllo del gioco.

Dall’altra parte, la Fiorentina punta sulla velocità dei propri attaccanti, con Kouame e Gonzalez che possono creare problemi alla difesa dell’Inter grazie alla loro rapidità e alla capacità di sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa avversaria. Sarà interessante vedere come le due formazioni si muoveranno in campo e come i rispettivi allenatori, Vincenzo Italiano per la Fiorentina e Simone Inzaghi per l’Inter, gestiranno la partita. La posta in palio è alta per entrambe le squadre, con l’Inter in lotta per la champions e la Fiorentina che cerca di restare nella zona medio-alta della classifica.

FIORENTINA (4-3-3): 1 Terracciano; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 28 Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 32 Duncan; 22 Gonzalez, 9 Cabral, 99 Kouame.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 11 Correa.