Ex Inter, Sanchez svela i motivi dell’addio: parole chiare (Sky)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 24/02/2023

Ex Inter, Alexis Sanchez ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato del suo addio ai nerazzurri della scorsa scorsa estate. Il cileno, attualmente al Marsiglia, sta giocando con una certa continuità rendendosi protagonista finora di un’ottima stagione.

I numeri parlano chiaro: 12 reti e un assist in 29 presenze complessive. Non raggiungeva la doppia cifra dalla stagione 2017/2018, quando segnò undici goal tra Arsenal e Manchester United.

Ex Inter, le parole di Sanchez

Il cileno ha espresso belle parole nei confronti del suo ex club dichiarando di essere andato via per giocare con più continuità: “Se potevo essere ancora utile ai nerazzurri? Chiedetelo ai miei compagni… anche loro dicono che ancora non hanno capito il mio addio, ma io volevo giocare e il calcio è così”.

Poi ha proseguito ringraziando tutto l’ambiente nerazzurro per l’affetto ricevuto sia dai tifosi che nello spogliatoio, spiegando: “ma dipende tutto da come l’allenatore vuole giocare. Al Marsiglia sono felice e voglio continuare qui. Sento ancora i miei ex compagni, a volte mi scrivono”.