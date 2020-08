Europa League, Inter dopo il Getafe puoi dire la tua

L'Inter, come da pronostico, si è sbarazzata del Getafe in maniera convincente, rischiando poco (quarto d'ora iniziale ed episodio del rigore) e dimostrando di essere squadra tosta e pronta per conseguire un grande successo. Il tabellone è composto, restano da scoprire le avversarie; che non sembrano irresistibili. A cominciare dai prossimi, che con ogni probabilità, potrebbero essere i tedeschi del Bayer Leverkusen. Il Bayer ha vinto 3-1 l'andata in Scozia con i Rangers Glasgow e può gestire tranquillamente il ritorno. I tedeschi sono una squadra con molto talento offensivo, ma decisamente fragile dietro. Avversario,quindi, alla portata dei nerazzurri.

L'Inter come organico, stato di forma e mentalità che sembra aver raggiunto, può essere una grandissima protagonista di questa edizione. Secondo i bookmaker è la seconda favorita alle spalle del Manchester United. Solo la Juventus, proprio di Conte, nel 2013-14 con la finale a Torino era stata data così competitiva tra le italiane in Europa League. Da tenere in osservazione anche gli spagnoli del Siviglia, tre volte consecutivamente vincitori della competizione, impegnati questa sera nell'ottavo di finale con la Roma.

L'Inter ha il dovere di provare ad essere alla finale di Colonia del 21 agosto per sollevare quella coppa che ridarebbe un trofeo internazionale ad una squadra italiana che manca proprio dalla Champions 2010 dei nerazzurri.