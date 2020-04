(ESCLUSIVA ID) David per il dopo Lautaro? La volontà del giocatore

Beppe Marotta si starebbe già muovendo sul mercato per trovare l’eventuale sostituto di Lautaro Martinez, sempre più in orbita Barcellona. La dirigenza nerazzurra starebbe monitorando con attenzione diversi giocatori, ma secondo quanto riportato dalla Spagna, avrebbero già scelto su chi puntare. Come riferito dal Mundo Deportivo, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino Jonathan David, duttile attaccante canadese di proprietà del Gent.

Il classe 2000 ha disputato una strepitosa stagione con la maglia del club belga e si sta rivelando come uno dei migliori giovani in circolazione. L'attaccante, fino a prima della sospensione del campionato, ha realizzato ben 23 gol e 10 assist in 40 presenze. I nerazzurri lo starebbero seguendo da diversi mesi e sarebbero pronti a tentare l'assalto decisivo. Il Gent lo valuterebbe circa 25 milioni di euro, ma vista la situazione attuale, potrebbe accontentarsi anche di 15 milioni di euro.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di InterDipendenza.net, il giocatore non considererebbe ancora l'Italia e la Serie A come la sua destinazione ideale; ma di fronte ad un'offerta economica importante potrebbe cambiare idea e prendere in considerazione il trasferimento in Serie A.