Eriksen Inter, lo strano caso del danese. Panchinaro ma uomo copertina delle nuove maglie

Conte apprezza molto Eriksen come uomo e persona, lo definisce "timido,umile e al quale è impossibile non voler bene", sicuramente il danese apprezzerà, ma vorrebbe essere esaltato anche per le sue qualità nel rettangolo verde. Eriksen, arrivato come grande colpo della sessione invernale di calciomercato, nell'Inter è difatto un panchinaro. Conte gli preferisce nel ruolo di trequartista Borja Valero o addirittura Brozovic, come si è visto domenica a Roma. Per Marotta si tratta semplicemente di "logica del turnover".

Nessuno si permette all'Inter di dettare la formazione a Conte, come poteva succedere ai tempi del patron Massimo Moratti, però velatamente i vertici nerazzurri spingono per un utilizzo maggiore del fuoriclasse danese. Dal suo arrivo però è stata lanciata una lunga campagna social per sponsorizzare il danese.

Eriksen è un uomo Nike, ed è stato scelto per la presentazione delle due discutissime maglie nerazzurre per la prossima stagione. Una suo foto presenta sul sito ufficiale la sfida di stasera contro la Fiorentina. Messaggio a Conte? Tutti smentiscono, ma chissà che non sia una mossa per far sì che, inconsciamente, vedendolo sempre davanti ai suoi occhi, il tecnico leccese lo schieri titolare questa sera. Molti tifosi nerazzurri se lo augurano con tutto il cuore.