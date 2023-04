Empoli-Inter, solo i tre punti per Inzaghi: segui la live testuale con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/04/2023

Empoli-Inter, pochi istanti prima dell’inizio della gara. Dopo il passaggio alla semifinale di Champions League, i nerazzurri devono tuffarsi nuovamente sul campionato. La squadra di Inzaghi, in Serie A, è in piena crisi di risultati e ogni settimana che passa il vitale quarto posto fissato dalla società sembra allontanarsi sempre di più. Per questo, oggi, è un’occasione da non dover sbagliare affatto perchè conteranno solo i tre punti per provare ad accorciare le distanze in classifica dalle rivali.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

All. Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.

All. Simone Inzaghi.