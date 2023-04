Empoli-Inter, nuova assenza per Inzaghi: un big fuori per motivi personali

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 22/04/2023

Empoli-Inter si avvicina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Henrikh Mkhitaryan non farà parte dei convocati per la partita contro l’Empoli di domani. L’assenza del centrocampista armeno, che ha avuto un ruolo importante nella squadra di Simone Inzaghi in questa stagione, è dovuta a motivi personali.

Anche se la sua assenza non sembra essere fatale per l’Inter, è comunque importante vista l’impronta che ha dato in campo fino ad oggi.

Empoli-Inter, Inzaghi senza Mkhitaryan: non convocato

Fortunatamente per la squadra, Mkhitaryan tornerà a disposizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, che si terrà a San Siro. Il giocatore armeno è stato uno dei protagonisti della stagione dell’Inter, contribuendo con gol e assist importanti.

Nonostante l’assenza di Mkhitaryan, il centrocampo dell’Inter avrà comunque giocatori di qualità come Brozovic e Barella, che si uniranno a Hakan Çalhanoğlu per cercare di conquistare i tre punti contro l’Empoli. La partita sarà una grande occasione per l’Inter di consolidare la sua posizione in classifica, cercando di continuare la sua marcia verso la Champions League (qui le probabili formazioni).