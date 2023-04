Empoli-Inter, Inzaghi stravolge tutto: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/04/2023

Empoli-Inter, Simone Inzaghi stravolge tutto. Ritorno al campionato per la squadra nerazzurra, dopo le fatiche di Champions che hanno portato alla semifinale contro il Milan. Ma per pensare all’Europa ci sarà tempo. Adesso bisogna solo focalizzarsi sulla conquista dei tre punti per provare ad accorciare sulle avversarie. Di contro, un Empoli che già nella partita d’andata ha dato un forte dispiacere a Lautaro e compagni, sbancando San Siro.

Intanto, ad un’ora dall’inizio del match, i due allenatori hanno comunicato le formazioni ufficiali. Eccole di seguito:

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

All. Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.

All. Simone Inzaghi.