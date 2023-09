Empoli Inter, Inzaghi scioglie ogni dubbio: le scelte del tecnico

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 23/09/2023

Empoli Inter si avvicina. Il ritorno di Hakan Calhanoglu al meglio è una notizia positiva per l’Inter, e l’ottimismo nel quartier generale di Appiano Gentile è palpabile. Dopo l’affaticamento muscolare subito prima della partita di Champions League, il talentuoso centrocampista turco sembra pronto a scendere in campo nell’incontro contro l’Empoli.

L’allenatore Simone Inzaghi, noto per le sue rotazioni tattiche, sembra intenzionato a dare fiducia a Calhanoglu, che potrebbe addirittura iniziare la partita come regista. Questa scelta si basa sulla freschezza fisica di Calhanoglu, che ha beneficiato del riposo infrasettimanale e può essere una risorsa preziosa per l’Inter.

Empoli Inter, le scelte di Simone Inzaghi

In mezzo al campo, un altro volto nuovo potrebbe fare il suo debutto da titolare: Davide Frattesi. Questo potrebbe significare che Nicolò Barella o Henrikh Mkhitaryan inizieranno in panchina per la prima volta in questa stagione. Le “sedie girevoli” di Inzaghi coinvolgono anche la difesa, con Matteo Darmian e Federico Dimarco che dovrebbero tornare titolari.

Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez sono tra i pochi che non hanno ancora avuto riposo, mentre Juan Cuadrado è in dubbio per la partita contro l’Empoli. L’allenatore prenderà la decisione finale sulla formazione a poche ore dall’inizio della partita, tenendo conto delle condizioni fisiche dei suoi giocatori. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi una partita emozionante tra Empoli e Inter, con i nerazzurri pronti a tornare alla vittoria dopo il pareggio all’esordio in champions league..