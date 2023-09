Empoli-Inter, Inzaghi decide su Calhanoglu: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/09/2023

Empoli-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. La squadra nerazzurra è in cerca di riscatto dopo il deludente pareggio, in termini di prestazioni, contro la Real Sociedad in Champions League. Adesso, la testa deve andare a conquistare i tre punti in campionato contro una squadra che non regalerà nulla come l’Empoli, alla ricerca di fondamentali punti per la salvezza.

La squadra toscana, proprio in questa settimana, ha cambiato la propria guida tecnica, tornando ad Aurelio Andreazzoli, dopo la parentesi di Paolo Zanetti. Un allenatore, quello empolese, che da sempre è una spina nel fianco per la squadra nerazzurra e pertanto servirà tutta l’attenzione e la migliore Inter possibile.

Intanto, di seguito, ecco la scelte definitive dei due allenatori:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Pezzella; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

All. Aurelio Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.