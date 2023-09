Empoli-Inter 0-1: tre punti importantissimi per i nerazzurri. Rivivi con noi il match!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/09/2023

95′ – Finisce qui la partita

90′ – Cinque minuti di recupero. Si fa male Arnautovic. Inzaghi non ha più cambi

80′ – Fuori Thuram e Dimarco ed entrano Sanchez e Carlos Augusto

77′ – Occasione Inter! Thuram riprova col destro a giro, la palla va fuori di poco. Intanto, fuori Cambiaghi e Shpendi per Destro e Cancellieri

70′ – Escono Lautaro, Frattesi e Bastoni per de Vrij, Barella e Arnautovic

68′ – Escono Marin e Ranocchia ed entrano Grassi e Fazzini

66′ – Occasione Empoli! Ranocchia su punizione, ma Sommer vola e salva il risultato

64′ – Ammonito Bastoni per fallo su Baldanzi

61′ – Ammonito Maleh per fallo su Lautaro

55′ – Occasione Inter! Lautaro va via nello stretto, serve Thuram il cui tiro esce fuori di poco

51′ – Dimarcooooooo! Angolo di Calhanoglu, respinta dalla difesa e tiro di collo esterno del nerazzurro che si infila all’incrocio

50′ – Esce Ismajili per infortunio ed entra Walukiewicz

49′ – Occasione Inter! Dimarco prova il sinistro, ma Berisha salva

45′ – Comincia la ripresa

Una buona Inter che ha inanellato parecchie occasioni da gol, senza concretizzarle. L’Empoli, con il passare dei minuti, è riuscito a prendere le contromisure alla squadra di Inzaghi che ha rallentato la manovra e non è stata brava nei cambi di gioco. Serve una decisa inversione di marcia per trovare il vantaggio e portare a casa i tre punti in una partita che, altrimenti, rischia di complicarsi parecchio.

45′ – Finisce il primo tempo senza recupero

41′ – Bastoni ci prova dal limite dell’area, ma la palla esce alla sinistra di Berisha

39′ – Occasione Inter! Calhanoglu serve in profondità Frattesi che prova il tocco sotto, ma bravo Berisha in uscita bassa

33′ – Occasione Inter! Dimarco direttamente da calcio d’angolo, Berisha salva

32′ – Ammonito Pezzella per proteste

25′ – Ammonito Acerbi per fallo su Shpendi

12′ – Occasione Inter! Calhanoglu scocca il destro da fuori area e palla che si alza sopra la traversa

11′ – Occasione Inter! Dimarco prova dalla distanza, Berisha salva. Poi Darmian mette in mezzo per Thuram, ma il colpo di testa va alto

9′ – Occasione Inter! Dimarco mette in mezzo, Darmian va di testa e Ismajili salva di testa sulla linea

2′ – Occasione Inter! Thuram lanciato in profondità, cede palla per l’inserimento di Frattesi che manda alto

1′ – Ci prova subito Calhanoglu dalla distanza, palla alta

1′ – L’arbitro fischia l’inizio della partita

Empoli-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. La squadra nerazzurra, dopo il deludente pareggio in Champions League contro la Real Sociedad, in termini di prestazione, cerca il riscatto in campionato. Contro, una squadra che ha intenzione di non regalare nulla ai nerazzurri e che è a caccia di preziosissimi punti salvezza, come l’Empoli.

La squadra toscana, ha da poco cambiato guida tecnica passando da Paolo Zanetti ad Aurelio Andreazzoli, tecnico che nelle sue esperienze in panchina, ha sempre messo in difficoltà la squadra nerazzurra. Ecco perchè ci vorrà tutta l’attenzione possibile, senza sottovalutare l’avversario.

Intanto, di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Pezzella; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

All. Aurelio Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.