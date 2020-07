Dzeko Inter, pronto l'assalto: una contropartita per convincere la Roma?

Edin Dzeko sarebbe il nome in cima alla lista di Antonio Conte per rinforzare il reparto offensivo. Il bosniaco, già vicinissimo ai nerazzurri la scorsa estate, potrebbe lasciare la Roma nella prossima finestra di mercato. I giallorossi, infatti, sono alle prese con alcuni problemi di bilancio e sembrerebbero intenzionati a fare qualche cessione eccellente per sfoltire rosa.

Tra i possibili partenti ci sarebbe specialmente Edin Dzeko, che con i suoi 7,5 milioni di euro di stipendio a stagione è il giocatore più pagato della rosa. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i nerazzurri vorrebbero approfittare della situazione e avrebbero già riallacciato i contatti con la dirigenza capitolina per l’acquisto del bosniaco.

La Roma sarebbe disposta a cedere il giocatore per almeno 13-14 milioni di euro, cifra considerata troppo alta per la dirigenza interista, che potrebbe decidere di inserire nella trattativa uno tra Diego Godin e soprattutto Matias Vecino. Sulle tracce di Edin Dzeko ci sarebbero anche West Ham e la Juventus