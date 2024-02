Dumfries-Inter, retroscena di gennaio sull’olandese. E si fa avanti sempre di più un’ipotesi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/02/2024

Dumfries-Inter, c’è un retroscena sull’olandese. In casa nerazzurra, smaltita l’euforia per la grande vittoria contro la Salernitana, ci si tuffa sull’Europa e sulla Champions League. La partita contro l’Atletico Madrid è uno spartiacque importantissimo per il cammino europeo degli uomini di Inzaghi. Ma l’avversario è parecchio ostico e complicato, e a dimostrarlo è anche il 5-0 inflitto al Las Palmas in campionato.

Per questo servirà la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco, oltre che la scelta migliore degli uomini da schierare in campo. Intanto, uno dei protagonisti della partita, potrebbe essere l’esterno olandese, Denzel Dumfries. Il giocatore, nella partita contro la Salernitana, è tornato su livelli altissimi e si è rimesso in corsa per un posto da titolare martedì. Ma il suo futuro in maglia nerazzurra è parecchio nebuloso.

Secondo quanto riportato a Kick dal giornalista Matteo Moretto, a gennaio il Bayern Monaco aveva bussato alla porta di viale della Liberazione per chiedere informazioni sul prezzo del cartellino del giocatore. L’interesse, poi, non è andato avanti. Ma non è detto che in estate non possano esserci i presupposti per continuare la conversazione. Lo stallo sul rinnovo, fa pensare ad una possibile cessione. I nerazzurri si sono spinti ad offrire fino a 4 milioni di euro netti all’anno, mentre il giocatore vuole partire da una base di 5,5 milioni di euro netti a stagione. Le parti non si sono aggiornate e questo fa pensare che un addio sia l’ipotesi più realistica.