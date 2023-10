Dumfries-Inter, l’olandese punta deciso allo scudetto. E sul rinnovo del contratto…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/10/2023

Dumfries-Inter, l’olandese punta a scudetto e rinnovo. A margine della partita giocata dalla sua Olanda contro la Grecia, l’esterno nerazzurro, Denzel Dumfries, è stato intercettato dai microfoni di SportMediaset. Molto interessanti le parole dei giocatori, in primis, per quanto riguarda l’obbiettivo primario della squadra che rimane, come si sa, lo scudetto.

Ma attenzione anche ad un altro obbiettivo personale molto caldo, ovvero il rinnovo contrattuale con l’Inter – l’attuale rapporto lega l’olandese alla squadra nerazzurra fino al 30 giugno del 2025 -, per cui sono già iniziati i primi discorsi con la società. Ecco le parole di Dumfries.

Sull’obbiettivo scudetto: “Mi trovo molto bene con l’allenatore e lo staff, mi stanno aiutando molto a crescere tecnicamente e li ringrazio per questo. Il primo obiettivo è lo scudetto, siamo secondi ed è un obiettivo che ci è sfuggito in questi due anni all’Inter. Tutti i nostri sforzi sono concentrati su questo”.

Sulla trattativa per il rinnovo del contratto: “Ne stiamo parlando, le prime conversazioni con la società sono iniziate, ci stanno pensando i miei agenti. Mi trovo molto bene all’Inter, vediamo cosa succederà ma al momento sono focalizzato sul campo e penso solo a vincere con l’Inter. Al resto penseranno i miei agenti e la società”.