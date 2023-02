Dimarco sempre più star. Sarà protagonista (e non solo in campo)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 09/02/2023

Dimarco al centro del mondo Inter. L’esterno nerazzurro sta disputando una stagione magica. Gol, inserimenti continui, tanto temperamento: il mancino è un fattore della squadra di Inzaghi che sta godendo della piena maturazione dell’ex canterano, diventanto big.

Un matrimonio da continuare per tanto tempo. Non è in discussione, del resto, il futuro di Dimarco, colonna della squadra e patrimonio anche per le prossime stagioni.

Intanto, è arrivata una scelta dello stesso calciatore. Roc Nation Sports, agenzia di marketing, curerà gli interessi e l’immagine dell’esterno nerazzurro. Curiosità: anche Romelu Lukaku si avvale della stessa consulenza. “Felicissimo di unirmi a questa famiglia”, la soddisfazione di Dimarco dai canali social del calciatore. “Benvenuto in famiglia” si legge in un video dell’agenzia con protagonista proprio il calciatore dell’Inter. Non le uniche stelle, quelle nerazzurre, nell’orbita Roc Nation Sports che annovera pure nei suoi ranghi il campione del Manchester City De Bruyne.