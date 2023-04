Dimarco-Inter: l’autocritica dell’esterno e l’obbligo per la stagione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/04/2023

Dimarco-Inter, l’esterno fa autocritica. Prima dell’inizio della partita contro la Salernitana, l’esterno nerazzurro si è fermato a parlare ai microfoni di Dazn del momento della squadra e di quello che è l’obiettivo di questo campionato. Dalle parole del terzino della Nazionale, traspare come questa di oggi, sia una sfida in cui gli uomini di Inzaghi non possono assolutamente sbagliare nulla.

Ecco le parole di Federico Dimarco prima del match: “Sicuramente siamo arrabbiati, al di là del pari con la Juve, da tre partite in A non vinciamo, oggi è il momento giusto di dare una svolta. Siamo obbligati a entrare in Champions League”