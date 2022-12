DigitalBits-Inter, il caso continua ad imbarazzare il club: c’è una voce su Zhang

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/12/2022

DigitalBits-Inter, il caso continua ad imbarazzare la società nerazzurra. Nelle giornata di ieri, il club di viale della Liberazione, ha fatto un annuncio importante per quanto concerne il nuovo sponsor manica. Si tratta di E-Bay che verserà, per i prossimi due anni, con opzione di rinnovo, nelle casse dell’Inter 5 milioni di euro. Ma a tenere banco, c’è ancora la questione inerente a DigitalBits.

Lo sponsor che è stato posizionato nella maglia del club come main, non ha ancora dato quanto dovuto alla società, motivo per cui, da viale della Liberazione, si stanno facendo le dovute valutazioni per capire se si riuscirà ad ottenere il dovuto o se bisognerà cercare ancora una nuova soluzione come sponsor. Intanto, nelle ultime ore, c’è una voce clamorosa per quanto riguarda il presidente Steven Zhang.

DigitalBits-Inter, il caso dello sponsor continua ad imbarazzare il club: c’è una voce clamorosa su Steven Zhang

Come detto, dunque, la questione DigitalBits è ancora molto aperta. Tutto questo ovvio clamore sta mettendo in imbarazzo i dirigenti nerazzurri. Secondo quanto riportato dal sito Calcio&Finanza, ci sono voci che riguardano il presidente nerazzurro Steven Zhang. Infatti, ad avviso del sito, sarebbe stato il presidente nerazzurro in persona ad essersi fatto ingolosire dalle cifre proposte da DigitalBits, nonostante la ritrosia dei dirigenti.

Proprio questo sarebbe stato il fattore che avrebbe fatto propendere Zhang a mantere tutta la dirigenza al proprio posto, dal momento che non avrebbe avuto alcuna colpa. Insomma, la situazione si fa sempre più complicata e, vista soprattutto la situazione economica del club, non avere i soldi di un main sponsor sarebbe disastroso.