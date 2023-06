de Vrij-Inter, rinnovo fatto con i nerazzurri: novità sulla durata del contratto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/06/2023

Inter, fatta per il rinnovo di de Vrij. Uno dei temi più ricorrenti è quello dei rinnovi di contratto. Tanti sono i giocatori che la società ha intenzione di rinnovare. Detto che quelli di Calhanoglu e Bastoni sono solamente da formalizzare, si è tanto parlato anche di quello del difensore olandese, Stefan de Vrij.

Nei giorni passati, l’agente del giocatore, Federico Pastorello, ha ammesso come il prolungamento fosse praticamente cosa fatta. E di fatto, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, adesso sarebbero stati limati anche gli ultimi dettagli per cui il ragazzo si legherà praticamente a vita ai colori nerazzurri.

Sempre secondo l’emittente, de Vrij, andrà a rinnovare il proprio rapporto con la società di viale della Liberazione fino al 2025, ma la novità sarebbe in una clausola che permetterebbe anche un’opzione per un terzo anno. Dunque, una novità rispetto a quanto era stato previsto di un biennale semplice.

de Vrij, dunque, si legherà all’Inter praticamente fino – o quasi – alla fine della propria carriera. Un giocatore che, nonostante gli alti e bassi degli ultimi tempi, si è sempre rivelato importante per la causa e potrà essere molto utile per la squadra di Simone Inzaghi per le prossime due o tre stagioni.