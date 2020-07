Dalla Spagna - Lautaro stanco di aspettare apre le porte alla Premier

Continuare a tenere banco in Spagna il futuro di Lautaro Martinez, sempre al centro dei desideri del Barcellona in vista della prossima stagione. Non è un mistero infatti che il club blaugrana sia da tempo in contatto con l'Inter per convincere la società nerazzurra a lasciar partire il suo numero 10. Al momento però i nerazzurri non sembrano disposti ad ascoltare nessuna offerta inferiore ai 111 milioni della clausola rescissoria.

Secondo il sito d'informazione Don Balon, Lautaro Martinez si sarebbe stancato di aspettare il Barcellona, in evidente difficoltà nel racimolare i soldi necessari per prelevarlo dall'Inter, e avrebbe aperto ad un futuro in Premier League, dove ci sarebbe il Manchester City pronto ad accoglierlo come successore di Aguero.

Il City non avrebbe problemi, dal punto di vista economico, a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter, e la recente decisione del TAS, che ha revocato la squalifica dalle prossime due edizioni della Champions League, ha reso nuovamente appetibile il club inglese.