Dall'Inghilterra - Rivoluzione in casa Chelsea, Inter pronta ad approfittarne

Il tabloid inglese Daily Express parla quest'oggi di una imminente rivoluzione in casa Chelsea. Il club londinese infatti sembrerebbe intenzionato ad investire prepotentemente sul mercato in entrata, a cominciare da Kai Havertz e Hachim Ziyech, con quest'ultimo già acquista dall'Ajax e pronto a raggiungere la squadra al termine di questa stagione.

Tanti investimenti in entrata dunque, che porteranno come naturale conseguenza l'uscita di molti giocatore. Secondo il tabloid infatti, sarebbero ai saluti: Jorginho, Rudiger, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Anche il portere Kepa, acquistato solo due stagioni fa per 80 milioni di euro, sarebbe in procinto di partire.

L'Inter naturalmente segue le vicende di casa Chelsea molto da vicino, essendo estremamente interessata al laterale Emerson Palmieri, primo nome nella lista di Antonio Conte per il ruolo. L'italo-brasiliano ha un costo di cartellino di circa 25 milioni di euro ma i nerazzurri sperano di poter trattare sulla cifra, anche se con i blues non è mai facile.