Dal Pino sui diritti TV della Serie A: "Offerte interessanti da tre grossi fondi"

L'ANSA riporta le parole del presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, a margine dell'assemblea in cui sono state presente le offerte di alcuni fondi in merito ai diritti TV del massimo campionato calcistico italiano. Ecco le sue parole.

"Tre dei sei più grossi fondi di private equity hanno fatto delle offerte: non si tratta solo di soldi ma anche di progetti strategici. Io continuo a sostenere che l'obiettivo è creare una media company autonoma, e possiamo farlo da soli o con terzi. Ci siamo dati fino al 25 agosto per decidere e valutare tutte le opportunità sul tavolo."

Queste le parole del presidente di Lega, che sottolinea come il calcio italiano sia ancora un prodotto assolutamente vendibile. Non resta che aspettare per capire in quale direzione intenderanno muoversi le alte sfere del pallone italiano.