Cremonese-Inter, nerazzurri per il riscatto: vivi con noi la live testuale!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/01/2023

Cremonese-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio della partita. Dopo la sconfitta contro l’Empoli della scorsa giornata, la squadra nerazzurra deve ritrovare la via per la vittoria, ma, soprattutto, quella della continuità. L’avversario, anche se la classifica suggerirebbe altro, è la complicata Cremonese del neo-allenatore Ballardini che sta muovendo i primi passi per tentare un’insperata salvezza.

Servirà la migliore Inter possibile per ottenere i tre punti che darebbero fiducia sia per la Coppa Italia contro l’Atalanta – ad oggi la squadra più in forma del campionato -, ma anche per il derby difficilissimo in campionato contro il Milan. Di seguito, le scelte dei due allenatori:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Castagnetti, Meitè, Valeri; Okereke, Ciofani.

All. Davide Ballardini.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

All. Simone Inzaghi.