Cremonese-Inter 1-2, Dzeko-Lautaro-Bastoni top, Calha in ombra: i voti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/01/2023

Cremonese-Inter 1-2, dopo tre punti preziosi, ecco i voti degli uomini di Simone Inzaghi.

ONANA, 6: Nulla può sul gol di Okereke che lo infila. Gran parata sul tacco di Benassi. Per il resto, solo ordinaria amministrazione.

DARMIAN, 6: Fa sempre il suo e lo fa bene. Limita come può un velocista come Okereke. Momento positivo per lui.

ACERBI, 6: Ogni tanto rischia troppo su Okereke che gli sfugge spesso. Prova a rimediare come può, anche con le cattive.

BASTONI, 7: Grandissima partita del difensore nerazzurro che imposta, difende e attacca con continuità. Prova anche la conclusione, che non sortisce effetti. Il migliore insieme a Lautaro.

DUMFRIES, 6,5: Finalmente, dopo il Mondiale, una prestazione delle sue. Corsa in avanti, passaggi di qualità e attacco negli spazi. Inzaghi si augura che possa ritrovare la via della continuità

GAGLIARDINI, 5,5: Meglio rispetto ad altre volte, ma non basta. Troppo molle, sembra trotterellare in campo, mai un giocata di qualità, mai un’interdizione. E’ vero che a fine anno andrà via, ma sembra essersi già messo fuori dal progetto in maniera anticipata

CALHANOGLU, 5,5: Un po’ nervoso quest’oggi e regia poco continua. Forse accusa anche un po’ di stanchezza e per questi motivi Inzaghi lo cambia.

MKHITARYAN, 5,5: Anche lui accusa la fatica per le tante partite giocate in pochi giorni. Poca lucidità nelle sue giocate e spesso tanta confusione.

DIMARCO, 6,5: Sempre giocate di qualità e sempre tantissima generosità. Non si spegna un attimo e cerca di dare con qualità il pallone. Solo un grandioso Carnesecchi gli nega la gioia del gol.

LAUTARO, 7,5: Il migliore dei suoi. Trascina con giocate di alta scuola e segna due gol che regalano tre punti importantissimi ai nerazzurri. Adesso due gare complicatissime contro Atalanta e Milan in cui uno come lui non potrà mancare.

DZEKO, 7: Giocatore di un’intelligenza rara. Sempre il movimento corretto e sempre la giocata più funzionale per il compagno. A volte sbaglia la misura del passaggio, ma uno così è sempre prezioso.

ASLLANI, 6: Entra e da più ordine alla manovra.

GOSENS, 6: Tanta corsa e tanti ripiegamenti avanti e indietro, ma meriterebbe di essere più servito.

LUKAKU, SV

CORREA, SV