Coppa Italia, la finale apre le porte alla Supercoppa araba e… a tanti soldi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 04/04/2023

Coppa Italia, oggi iniziano le semifinali con Juventus-Inter. Riuscire a raggiungere la finale e vincere il trofeo non sarà solo una questione di palmares e prestigio, ma anche di mero denaro.

Come riporta La Gazzetta dello Sport passare la semifinale della coppa nazionale da questa edizione permetterà non solo l’approdo alla finale di Roma ma anche la sicura partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana , la prima a quattro squadre. L’accesso al prossimo format varrà ovviamente un altro bonifico in entrata per chi vi si qualificherà.

Classifica alla mano nessuna delle quattro squadre rimaste a contendersi la Coppa Italia hanno possibilità di accedere per l’altra strada alla Supercoppa. Altra strada che sarebbe vincere il campionato o arrivare secondi in classifica. Al momento sicura di parteciparvi è il Napoli, prossimo campione d’Italia ormai senza neanche più tanti scongiuri, e la Lazio seconda.

Le Juve potrebbe puntare al piazzamento sul secondo gradino del podio della Serie A solo se gli venisse tolta la penalizzazione, i nerazzurri sembra invece stiano facendo di tutto per non arrivarci. Diversa è la situazione della Fiorentina che al momento punta alla zona Conference League, mentre la Cremonese lotta per rimanere nella massima serie.

Arrivare in finale vuol dire dunque tanto anche dal punto di vista economico. La Supercoppa che si giocherò in Arabia Saudita il prossimo gennaio avrà un montepremi di addirittura 23 milioni di euro, che saranno divisi tra le 4 squadre partecipanti in base al piazzamento. Solo una piccola fetta è riservata alla Lega di Serie A. In pratica la vittoria varrà almeno 7 milioni di euro.