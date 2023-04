Coppa Italia, Inzaghi cambia idea? Occhio ai cartellini tanti a rischio

di Diego De Cicco, pubblicato il: 24/04/2023

Coppa Italia, domani è già vigilia di un altro derby d’Italia. Si tratta del ritorno della semifinale di coppa dopo l’1 a 1 di Torino firmato da Kostic e Lukaku. Dopo tutto il caos del finale di partita, gli ululati, i cartellini rossi, le squalifiche e le revoche sarà di nuovo il campo a parlare.

Nella seduta odierna, secondo quanto riporta Sky Sport, si è svolto solo un lavoro di scarico, ma potrebbero esserci novità. Dopo l’eccellente prova offerta al Castellani contro l’Empoli, salgono le quotazioni di Romelu Lukaku dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez.

Coppa Italia, Inzaghi pensa a Big Rom dal primo minuto. Occhio ai diffidati: sono ben 7 i nerazzurri che rischiano.

Nell’idea iniziale di Inzaghi il belga sarebbe dovuto partire in panchina con Dzeko accanto al Toro. Dopo la doppietta e l’assist in Toscana, il mister potrebbe rivedere i suoi piani. Ha ancora una giornata per decidere e difficilmente scioglierà il nodo formazione prima della seduta di rifinitura.

Intanto i nerazzurri devono stare molto attenti sul fronte diffidati. Sono addirittura 7 i nerazzurri che rischiano di saltare l’eventuale finale qualora venissero sanzionati con un giallo. A rischio ci sono tanti big e titolari. Si tratta di Onana, Dimarco, Gosens, Brozovic, Lautaro Martines, Correa e Lukaku. Il belga ha ricevuto la “grazia”, o meglio annullamento del secondo giallo rimediato contro la Juventus, ma ha sempre la diffida per la prima ammonizione.