Coppa Italia, i numeri dell’Inter in vista della Dea. Occhio ai bomber

di Diego De Cicco, pubblicato il: 30/01/2023

Coppa Italia, è già vigilia dei quarti di finale. Domani alle 21 a San Siro i ragazzi di Inzaghi sfideranno la Banda di Gasperini per la gara secca che vale la semifinale del torneo ( , è già vigilia dei quarti di finale. Domani alle 21 a San Siro i ragazzi di Inzaghi sfideranno la Banda diper la gara secca che vale la semifinale del torneo ( qui la designazione arbitrale ).

Tra le due squadre nerazzurre si tratterà della sfida numero 10 in Coppa Italia. L’Inter vanta 6 vittorie rispetto alle due bergamasche, una sola volta è finita in pareggio. Gli ultimi 4 incroci hanno visto sempre prevalere i nerazzurri di Milano. L’ultima volta che si affrontarono erano i quarti di finale della stagione 2004/05, sempre ai quarti, allora composti da andata e ritorno, entrambe vittoriose per l’Inter.

Coppa Italia, domani sarà il decimo scontro tra Inter e Atalanta. Occhio a Dzeko: numeri letali contro la Dea.

Per quanto riguarda l’Inter quello di domani sarà il nono quarto di finale consecutivo che giocherà. Nella scorsa edizione, vinta dai ragazzi di Inzaghi, i nerazzurri vinsero a Milano contro la Roma di Mourinho per 2 a 0 con reti di Dzeko e Sanchez.

Tra le altre curiosità c’è quella che riguarda i supplementari. Considerando anche gli ottavi di finale giocati contro il Parma, l’Inter è riuscita a vincere per la quinta volta consecutiva: quattro volte in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana, quella dello scorso anno contro la Juventus.

Tra i marcatori in Coppa Italia si scatena Lautaro Martinez, che ha segnato sei gol tutti a San Siro. È il giocatore che dal 2019 ha segnato più reti in questa competizione, ultimo dei quali segnato proprio contro il Parma nell’ultimo turno. Considerando invece tutte le competizioni Edin Dzeko è il giocatore che ha segnato più volte all’Atalanta. Il bosniaco ha messo a segno 9 gol agli orobici, nell’ultimo incontro del 13 novembre in campionato è stato autore di una doppietta sul campo di Bergamo nella vittoria per 3-2 dei suoi.