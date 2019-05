Conte-Juve, niente da fare: il tecnico salentino si è promesso all'Inter

Ormai il sospetto sta per trasformarsi in realtà: Antonio Conte sarà - con ogni probabilità - il prossimo allenatore dell'Inter. L'ex Chelsea infatti, insieme all'AD Beppe Marotta, potrebbero ripartire dal club meneghino per cercare di mettere fine all'egemonia della Juventus.

I bianconeri di recente lo hanno cercato, così come hanno cercato Josè Mourinho, ma lo Special One, che con Cristiano Ronaldo non ha particolare feeling, è destinato ad andare altrove. Per quanto concerne un possibile ritorno del tecnico leccese a Torino, la Gazzetta dello Sport scrive:

"Antonio Conte non ha sanato le vecchie ferite ed è ormai in parola con l’Inter: anche lui fuori dalle casting, quindi. Servirebbe una giravolta clamorosa. Ma la società che ha ingaggiato Cristiano Ronaldo lo ha dimostrato: niente è davvero impossibile in questi luoghi".