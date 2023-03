Conte-Inter, ritorno in vista? C’è un retroscena sulla volontà del tecnico

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/03/2023

Conte-Inter, si continua a parlare di un ritorno sulla panchina nerazzurra. In questa stagione, l’Inter, non ha vissuto il suo campionato migliore. Le nove sconfitte subite hanno invischiato la squadra nella lotta alla qualificazione per la prossima Champions League e fatto abbandonare, in maniera molto prematura, la lotta per lo scudetto.

Per questo, da giorni ormai, si parla di rapporto tra la dirigenza e Simone Inzaghi non più solidissimo. Il tecnico piacentino, seppur con un ottimo cammino in Champions League, ha fallito l’obiettivo principale che era quello di lottare per lo scudetto, dopo aver perso in maniera clamorosa quello dello scorso anno. Ecco perchè in tanti parlano di un possibile ritorno di Antonio Conte.

Conte-Inter, si parla ancora di un ritorno sulla panchina nerazzurra: il giornalista svela un retroscena sul tecnico

Antonio Conte e parte della dirigenza nerazzurra non si sono lasciati nel migliore dei modi. Dopo la vittoria dello scudetto, la volontà dell’allenatore leccese è stata quella di non proseguire la sua avventura sulla panchina nerazzurra. Di fatto, però, con l’ambiente e la tifoseria, l’ex ct della Nazionale ha ancora tantissimi estimatori che vorrebbero un suo ritorno.

Secondo quanto affermato da parte del giornalista Fabio Santini a TMW Radio, Conte andrebbe di corsa a Milano sponda Inter dove si è trovato benissimo. Ma, sul ritorno, c’è un grosso però, ovvero la proprietà debole che non potrebbe far avere acquisti al pari delle ambizioni di vittoria del tecnico. Ecco perchè, a tal proposito, e come dimostrato nelle scorse sessioni di mercato, non è da escludere la possibilità che porta alla Roma con la proprietà che ha molte ambizioni di vittoria.