Conte all'Inter? Paolo Bonolis commenta il possibile colpo

Inizia a prendere forma il futuro della panchina nerazzurra. Come ormai risaputo, la dirigenza meneghina (con l'AD Beppe Marotta in primis) sta adoperandosi per consegnare l'Inter nelle mani di Antonio Conte.

Il tecnico salentino andrebbe a sostituire Luciano Spalletti, che ad oggi ha l'occasione di portare per il secondo anno consecutivo il club nerazzurro nell'Europa delle grandi. Sul possibile cambio di timone, il famoso conduttore Paolo Bonolis ha dichiarato:

"Se verrà un allenatore nuovo, sembra il buon Antonio Conte, che ben venga. E’ un grandissimo anche lui come Spalletti e io gli auguro di fare un buon allenatore. Molti ricordano il suo passato alla Juventus ma è un professionista, è come se mi preoccupassi dei fidanzati precedenti di mia moglie".