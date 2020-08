Conte a Sky Sport: "Stiamo crescendo, stiamo facendo un ulteriore step"

Antonio Conte soddisfatto e sereno dopo la qualificazione ai quarti di Europa League, commenta così la partita:"Loro sono partiti forte perchè cercavano palle sporche per riempire l' area con giocatori forti fisicamente. Sono partiti con più gamba, poi noi abbiamo iniziato a giocare, creato occasioni da gol. La partita è stata come immaginavamo sporca, ma ci siamo sporcati. Un segnale che i ragazzi stanno crescendo perchè stiamo facendo un ulteriore step. Sono contento, ci teniamo ad andare avanti in Europa, per fare esperienza perchè sono partite da dentro o fuori. Sono molto contento della prestazione."

Si lascia andare ad un commento sulla prestazione di Lukaku:"Romelu ha fatto un bel gol attaccando la profondità.Però ha ritardato ad entrare in partita, poi ha fatto una gara importante, così come hanno fatto Lautaro e Sanchez. La serata è stata positiva, sono contento per i calciatori che hanno una gran voglia di andare avanti".

Il suo commento sulla trattativa che riguarda Alexis Sanchez è questo: " E' stata un'ottima operazione, ce lo siamo meritati perchè è arrivato nel momento peggiore della sua carriera ma lo abbiamo messo apposto e ora ce lo godiamo. Un applauso al club per l'operazione conveniente".

Non poteva mancare una piccola osservazione sullo sfogo di sabato a cui il tecnico nerazzurro risponde così:"Faccio il mio lavoro, son contento e sereno quando vedo i miei ragazzi così. Stiamo diventando una squadra tosta, tutti i giocatori,a che quelli che giocano meno sono coinvolti nel progetto".

Conte chiude con i complimenti ad Eriksen: " Contento per Christian, ha bisogno di situazioni favorevoli, è entrato bene e si sta inserendo. E' un bravissimo ragazzo che sa che io faccio le scelte per il bene dell'Inter".