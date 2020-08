Condò-Inter: "Europa League?Inter sfortunata. Ndombele è da 8, ma..."

Su Sky Sport il giornalista Paolo Condò esprime la sua opinione sull'ultimo obiettivo di mercato dei nerazzurri, il centrocampista francese del Tottenham Tanguy Ndombele: "Ndombele è un giocatore da 8, ha tantissima potenza e qualità. E’ un box to box, non lo conosco personalmente e per questo ho una sola perplessità: Mourinho e Conte, anche se in maniera diversa, sono caratterialmente molto vicini. Mourinho ha rotto in maniera totale con Ndombele, ora se entra nella rosa di Conte vedremo come andrà”.

Sulle prossime partite della squadra di commenta il suo pensiero è questo: “L’Atalanta ci mette 11 giorni per riprendersi in vista del PSG, l’Inter ha avuto sfortuna. Gioca nel primo giorno di Europa League, il primo giorno e non il secondo come la Roma. E l’avversario ti fa sudare le sette camicie, il Getafe è una squadra rognosissima. Se lo batte, poi ha una strada facile verso la finale”.