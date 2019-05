Compagnoni: "Conte vuole questi due attaccanti, occhio ad uno scambio"

Ai microfoni di Sky Sport, il collega Maurizio Compagnoni ha parlato delle possibile effetto domino in panchina, soprattutto in casa Inter e Juventus, che ieri ha ufficializzato l'addio di Massimiliano Allegri. Alla Vecchia Signora è stato accostato anche Josè Mourinho, 'ex condottiero del Triplete nerazzurro.

Queste le parole del giornalista, che allontano quest'ultima ipotesi: “Troppo forte l’empatia col popolo nerazzurro di Mourinho per andare alla Juve. Soli contro tutti, il rumore dei nemici, la vedo difficile che possa andare alla Juve".

Poi su Conte all'Inter e sul mercato ha aggiunto: "Dalle informazioni in mio possesso credo che a Conte piaccia molto Martinez, ma lo vede come terza punta nel suo 3-5-2. Prime scelte di Conte sono riconducibili a Dzeko e Lukaku e non a Icardi. Non escludo uno scambio Icardi-Dybala”.