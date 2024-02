Clamoroso Cardinale! Chiamata a Zhang per progetto unico sullo stadio: la risposta del presidente nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/02/2024

Clamoroso Cardinale, chiamata a Zhang per progetto unico sullo stadio. La notizie è di questi minuti e ha davvero del clamoroso. Il presidente del Milan, Jerry Cardinale, che si sta impegnando in prima persona per la costruzione di un nuovo impianto per la propria società, stando a quanto riportato dall’ANSA, avrebbe chiamato Steven Zhang per proporre un progetto unico per lo stadio nell’area di San Donato.

Una notizia che ha del sorprendente, se pensiamo che qualche tempo fa non era mancato, da parte di qualche giornale, un allusione al fatto che tra i due presidenti non corresse buon sangue proprio in merito alla questione stadio. Ad avviso dell’agenzia, però, il presidente interista sarebbe propenso a declinare la proposta, dal momento che ci sarebbero problematiche per l’area, ma anche perchè i nerazzurri stanno portando avanti il progetto, in maniera sicuramente più rapida, per quanto riguarda la zona di Rozzano. Insomma, la questione in merito alla costruzione del nuovo stadio, sembra davvero essere ancora tutta da scrivere.