City-Inter, le pagelle. Lula storta, Acerbi monumentale, Brozo lucido

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/06/2023

City-Inter, le pagelle della partita. Una beffa incredibile per la squadra nerazzurra che ha avuto delle occasioni clamorose per poter battere la squadra di Guardiola, ma non le ha sfruttate. Alla fine i citizens portano a casa la loro prima Champions della storia. Per i nerazzurri un cammino straordinario e una finale ben giocata che fanno ben sperare per il futuro. Di seguito, i voti della squadra di Inzaghi.

ONANA, 6: Stranamente qualche errore in impostazione e qualche rischio non previsto. Sempre presente quando chiamato in causa. Sul gol non può nulla.

DARMIAN, 7: Partita meravigliosa del difensore nerazzurro. Non solo la grande marcatura su Grealish e Haaland, ma anche le tante pezze messe sulle imperfezioni di Dumfries.

ACERBI, 7,5: Il migliore. Haaland non riesce minimamente a passare. Una partita enorme.

BASTONI, 6: Sarebbe stata una partita perfetta, visto quanto fatto su Bernardo Silva e Haaland. Ma pesa l’imperfezione sul cross dello stesso portoghese e che ha portato al gol di Rodri.

DUMFRIES, 5: Partita di poca personalità quella dell’olandese. Mai alla ricerca dell’uno contro uno, ma nemmeno del suo pezzo forte, ovvero la corsa. In difesa troppe sbavature.

BARELLA, 6: Sempre dinamico e il più attivo dei suoi. Ma qualche scelta nell’ultimo passaggio sarebbe potuta essere migliore.

BROZOVIC, 7: Lucido. Soprattutto nella prima mezz’ora è stato un giocatore attento in fase di recupero palla e in fase di impostazione. Qualche sganciamento anche in avanti.

CALHANOGLU, 5,5: Sarà stata l’emozione della finale a casa, ma oggi non è stato il solito Calha. Troppo bloccato e poca qualità nelle giocate.

DIMARCO, 6,5: Crea sempre scompiglio dalla parte sinistra. Grande lavoro anche dietro, ma qualche cross sarebbe potuto essere fatto meglio. Colpisce una traversa clamorosa.

DZEKO, 5: Cerca di controllare al meglio le palle che arrivano, ma la difesa del City lo tiene a bada alla grande.

LAUTARO, 5: Calcia in porta invece di passare a Lukaku che avrebbe calciato indisturbato. L’errore è decisivo e avrebbe potuto sbloccare la gara.

LUKAKU, 5: Ha l’occasione più ghiotta, ma al posto di spaccare la porta di testa, tira addosso ad Ederson. Anche questi sono particolari importanti.

GOSENS, 6: Entra bene in campo e offre a Lukaku la palla del possibile pari che, però, il belga spreca.

BELLANOVA, 6: Cerca anche lui di dare il suo contributo. Più ordinato e coraggioso rispetto a Dumfries.

D’AMBROSIO, SV

MKHITARYAN, SV