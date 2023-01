Champions League, per Inter-Porto è già tempo di biglietti. Tutte le info

di Diego De Cicco, pubblicato il: 12/01/2023

Champions League, è tempo di “apertura botteghini” in vista dell’ottavo di finale tra Inter e Porto.

La partita è in programma mercoledì 22 febbraio alle ore 21. Già da domani ci sarà il via alla prelazione dei biglietti. Come riporta la società nerazzurra sul suo sito ufficiale inter.it, saranno diverse le fasi per l’acquisto dei tagliandi. Di seguito tutte le fasi per potersi godere dal Meazza la notte europea.

Prima Fase- dalle ore 10.30 di venerdì 13 gennaio.

Questa fase riguarderà solo gli abbonati alla Serie A 22-23 che potranno solo confermare il loro posto di abbonamento entro le ore 15 del 16 gennaio. La prelazione potrà avvenire solamente online al sito inter.it/tickets. Dalle ore 16 del 16 gennaio sarà il turno degli abbonati dei settori R-S di primo anello rosso; 160-162-163 del primo anello arancio e del settore 268 del secondo anello arancio. Questi settori saranno riservati alla UEFA per esigenze organizzative. Coloro che non avranno possibilità di confermare il proprio posto d’abbonamento avranno il diritto di prelazione sugli altri posti rimasti liberi. Per entrambi questi casi è fondamentale l’utilizzo della Tessera Siamo Noi sulla quale è caricato l’abbonamento del campionato. Champions League, da domani si apre la vendita per l’ottavo Inter-Porto. Sarà di nuovo sold-out?

Seconda Fase- dalle 10.30 alla mezzanotte deludi giovedì 19 gennaio. In questa fase potranno comprare biglietti esclusivamente i Soci Inter Club. Ognuno potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, purché si tratti di soci attivi nella stagione in corso.

Terza Fase – Titolari Tessera Siamo Noi, dalle ore 10.30 fino alla mezzanotte di giovedì 19 gennaio. Tutti i titolai protrano acquistare fino a 4 tagliandi.

Quarta Fase – martedì 24 gennaio. Sarà la giornata riservata ai titolari di carte Mastercard. Ognuno potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.