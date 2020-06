Cellino:”Tonali? Finora solo qualche telefonata. Non accetto scambi"

Sandro Tonali è senza dubbio uno dei principali obiettivi di mercato nerazzurri per la prossima stagione. Il talento del Brescia vorrebbe restare in Italia ed avrebbe già dato il suo ok ad un eventuale trasferimento all’Inter, ma attenzione sopratutto alla Juventus. Massimo Cellino valuterebbe il proprio gioiello intorno ai 50 milioni di euro e non sembrerebbe disposto a concedere sconti. Quest’oggi il patron delle rondinelle è intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento dove ha parlato del futuro del talento classe 2000. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"Quanto vale Tonali? Le valutazioni le fanno domanda e offerta, ma finora c'è stata solo qualche telefonata, senza approfondimenti. E' difficile parlarne dopo tutto quello che è successo. Spero però che il ragazzo continui a giocare a pallone divertendosi come faceva prima, non vorrei che tutte queste voci portino ad un'altra problematica che limiti le nostre percentuali di salvezza. Me l'hanno chiesto Inter e Juventus, così come altre squadre. Certo è che il calciatore vuole rimanere in Italia e lo asseconderemo. Contropartite? Non mi piacciono gli scambi e noi non siamo venuti a chiedere l'elemosina".