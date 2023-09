Calhanoglu-Inter, il turco è centrale per il gioco di Inzaghi: e con l’Empoli punta ad un record

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/09/2023

Calhanoglu-Inter, il turco punta ad un record personale con la maglia nerazzurra. Domani all’ora di pranzo, l’Inter sarà impegnata nella complicata trasferta di campionato contro l’Empoli. La squadra di Inzaghi, infatti, se la vedrà contro una compagine che non ha ancora fatto punti in campionato e che, questa settimana, ha cambiato la propria guida tecnica passando da Paolo Zanetti ad Aurelio Andreazzoli, allenatore che ha sempre creato grandissime difficoltà ai nerazzurri.

Proprio per questo, servirà la migliore Inter possibile e la massima concentrazione per portare a casa i tre punti domani. Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione. Uno di questi è sicuramente quello inerente ad Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, ha avuto un piccolo affaticamento e ha dovuto saltare la partita di Champions League contro la Real Sociedad.

L’ex Milan, intanto, nel caso in cui dovesse scendere in campo domani, taglierà un traguardo molto importante con la maglia dell’Inter. Infatti, Calhanoglu, raggiungerebbe quota 100 presenze in maglia nerazzurra in tutte le competizione. Un traguardo sicuramente importante per un giocatore che si è rivelato essere fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi.

Da quando è all’Inter, Calhanoglu, ha vinto due Coppe Italia e due Supercoppe, mettendo a segno 14 gol e regalando ai compagni anche 21 assist.