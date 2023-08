Calciopoli, ennesima figuraccia juventina: il Consiglio di Stato respinge l’ennesimo ricorso

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/08/2023

Calciopoli, altra figuraccia juventina. Ci sono ancora strascichi dallo scandalo del 2006 che ha sconvolto il calcio italiano. Dopo lo scudetto assegnato all’Inter, dopo la retrocessione in Serie B della Juventus, la società bianconera ha iniziato tutta una serie di ricorsi per riottenere quello scudetto.

Per ultimo, i bianconeri, hanno effettuato ricorso al Consiglio di Stato, dopo averli persi praticamente tutti. Oggi, è arrivata la decisione definitiva: anche questo ricorso è stato rigettato. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’organo ha rigettato il ricorso che la Vecchia Signora aveva avanzato contro la decisione del Tar.

Lo scudetto del 2006, il quattordicesimo per l’Inter, rimane a Milano e, dunque, non ci potranno più essere estremi per altri ricorsi. Una pantomima durata tanti anni e che adesso vede la sua conclusione. Nelle speranza che certi scandali non accadano mai più.