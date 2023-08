Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: Simone Inzaghi ha scelto chi affiancherà Lautaro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/08/2023

Cagliari-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. Il mercato è ancora aperto e tiene banco la trattativa Pavard. Ma, oggi, è il campo a parlare. La squadra di Simone Inzaghi, dopo la bella vittoria in casa contro il Monza, se la vedrà contro la neo-promossa Cagliari. Una squadra abbastanza difficile da affrontare, come lo sono da sempre quelle allenate da Claudio Ranieri.

Intanto, poco prima della partita, sono state scelte le formazioni ufficiali da parte dei due allenatori. Inzaghi, come si sa, dovrà fare a meno dell’infortunato Acerbi, mentre sono state sciolte le riserve in merito al ballottaggio in attacco tra Thuram e Arnautovic per affiancare Lautaro.

Ecco le scelte definitive dei due allenatori:

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Soulemana, Makoumbou, Jankto; Oristanio, Pavoletti.

All. Claudio Ranieri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.