Cagliari-Inter, la probabile formazione nerazzurra. Un dubbio per Inzaghi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/08/2023

Cagliari-Inter è il monday night di questo secondo turno della Serie A 2023/24.

I nerazzurri sono chiamati a rispondere alle vittorie convincenti di Napoli e Milan che occupano, insieme al sorprendente Hellas Verona, la testa della classifica. Il neo promosso Cagliari, dopo il pareggio ottenuto a Torino contro i granata, è prontissimo per fare un brutto scherzetto ai nerazzurri davanti al pubblico amico. Cagliari-Inter, Inzaghi deve scegliere tra Arnautovic e Thuram. Dietro out Acerbi, recupera Darmian

Inzaghi dovrebbe riproporre lo stesso undici che ha vinto 2 a 0 alla prima di campionato a San Siro contro il Monza. In settimana Acerbi ha ancora lavorato a parte. Confermato dunque De Vrij al suo posto al centro della difesa. Alla destra dell’olandese ci sarà Darmian che ha smaltito il leggero infortunio rimediato contro i brianzoli. Come braccetto destro ci sarà Bastoni, in porta Sommer.

A centrocampo ci potrebbe essere la sorpresa Frattesi al posto di Mkhitaryan, ma al momento l’armeno sembra favorito. A centrocampo ci saranno anche i soliti Barella e Calhanoglu in regia. Sulle fasce Dimarco a sinistra e Dumfries a destra. In attacco sicuro di esserci Capitan Lautaro Martinez, mentre la scelta tra Arnautovic e Thuram resta il nodo che Inzaghi scioglierà solo a ridosso del fischio di inizio.