Live, Cagliari-Inter 0-0: palo di Lautaro!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/08/2023

13′ – Occasione Inter! Rimessa di Dumfries, palla che arriva a Lautaro che col sinistro al volo colpisce il palo

4′ – Barella prova il destro al volo, ma la palla va altissima

1′ – Inizia la partita

Cagliari-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio della partita. Mentre la società lavora duramente per portare a Milano il braccetto destro di difesa tanto richiesto da Simone Inzaghi, la squadra è impegnata nel posticipo della secondo giornata di campionato. Contro, una squadra molto compatta e molto insidiosa come il Cagliari di Claudio Ranieri che cercherà con tutte le proprie forze di portare via punti alla squadra nerazzurra.

Servirà la migliore Inter possibile, per cercare di scardinare il muro rossoblù, spinto dal proprio pubblico. Intanto, i due allenatori, hanno scelto chi dovrà scendere in campo, con Ranieri che si affida al giovane ex Gaetano Oristanio, mentre Inzaghi spera di rivedere il Lautaro visto contro il Monza.

Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Obert, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Soulemana, Jankto; Oristanio, Pavoletti.

All. Claudio Ranieri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.