Cagliari-Inter, Inzaghi con un dubbio di formazione: la probabile per lunedì

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/08/2023

Cagliari-Inter, la probabile formazione di Simone Inzaghi. Mentre la società lavora dietro la scrivania per regalare a Inzaghi l’oramai famoso braccetto di destra – con il nome di Pavard in cima alla lista dei desideri -, in campo la squadra lavora duramente per preparare la complicata trasferta di Cagliari vista la partita contro la squadra di Claudio Ranieri.

Proprio per questo, lo stesso Inzaghi è impegnato a scegliere un undici che possa mettere in difficoltà la squadra sarda. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a Francesco Acerbi ancora alle prese con un affaticamento muscolare. Per il resto la formazione dovrebbe essere quasi in toto quella confermata contro il Monza.

Dovrebbero scendere in campo Sommer in porta, Darmian, de Vrij e Bastoni in difesa. In mezzo, ci dovrebbero essere Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Mentre in avanti l’unico sicuro della maglia da titolare è Lautaro. Poi, Inzaghi, ha un dubbio tra Marcus Thuram e Marco Arnautovic per affiancare l’argentino, con l’attaccante francese in vantaggio sull’austriaco.

Vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate. In tal caso, Inzaghi, darebbe continuità a quanto fatto vedere nella prima partita di campionato. I nerazzurri inseguono la seconda vittoria della stagione. Ma la trasferta di Cagliari sarà tutto meno che agevole.