Cagliari-Inter, chi sarà il partner di Lautaro? Pochi dubbi per Inzaghi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 27/08/2023

Cagliari-Inter si avvicina. Lunedì sera, alle 20:45, l’Unipol Domus sarà il teatro di un importante scontro calcistico: l’Inter cercherà di replicare il successo contro il Cagliari guidato da Claudio Ranieri.

Questa partita posticipata potrebbe consolidare la fiducia dei Nerazzurri in vista dell’arduo confronto con la Fiorentina nella terza giornata. Anche i Rossoblu hanno avuto un buon inizio, conquistando un prezioso punto all’Olimpico di Torino nella loro prima apparizione in Serie A dopo la promozione straordinaria.

Cagliari-Inter, le probabili formazioni: le ultimissime

In casa Inter, non sono previsti grandi cambiamenti. Il tecnico piacentino schiererà la stessa formazione che affrontò il Monza sabato scorso. Darmian farà parte della difesa a tre insieme a De Vrij e Bastoni, mentre Acerbi sarà assente a causa di un infortunio muscolare. A centrocampo, ci sarà una sfida tra Cuadrado e Dumfries per il ruolo sulla fascia destra, con il vantaggio per l’olandese. Mkhitaryan giocherà a centrocampo, con Frattesi pronto a entrare in campo dalla panchina. Barella e Çalhanoğlu completeranno il reparto.

In attacco, c’è incertezza, poiché Arnautovic sembra essere pronto a supportare Lautaro Martinez, ma Thuram è ancora in lizza. Ranieri schiererà una difesa a quattro per il Cagliari, con la possibile prima apparizione di Augello, che attualmente è preferito a Goldaniga. Luvumbo ed Oristanio avranno la conferma in attacco, mentre a centrocampo la scelta tra Azzi e Jankto non è ancora stata fatta, ma Azzi sembra in vantaggio.