Cade il Benfica in casa, Porto di rimonta: a Conceicao il big match

di Davide Currenti, pubblicato il: 07/04/2023

Non sorride più l’Inter da tempo, non sorride stasera il Benfica. A pochi giorni dal match d’andata dei quarti di finale di Champions League, che si giocherà in casa dei portoghesi, le due squadre arriveranno all’appuntamento con un risultato negativo.

I nerazzurri non vincono più. A Salerno, in una partita dominata, la squadra di Simone Inzaghi non chiude il match e si fa raggiungere nel finale. In Portogallo, nell’incontro di cartello della 27esima giornata, il Benfica perde in casa contro il Porto: 2-1 il finale per la squadra di Sergio Conceicao.

Ko Benfica, Porto di rimonta

Una sconfitta che non compromette il cammino del Benfica verso la conquista del titolo nazionale. Nonostante il ko di questa sera, la squadra di Schmidt mantiene 7 punti di vantaggio sul Porto.

Match che si mette bene per i padroni di casa, in vantaggio al 10° grazie all’autogol di Costa. Nel finale della prima frazione di gara, ecco il pari degli ospiti con Uribe al 45°. Nella ripresa, la rete del successo porta la firma di Taremi, che al 54° batte Vlachodimos, regalando il successo ai suoi.

Due risultati negativi per Benfica e Inter, dal peso, ovviamente, diverso. E martedì i nerazzurri saranno chiamati ad un’impresa in terra lusitana.