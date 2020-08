Bucchioni: "La Juventus pensa a due ex Inter per la panchina"

Continua a tenere banco in casa Juventus in futuro di Maurizio Sarri, che stasera contro il Lione si gioca una grossa fetta del suo futuro sulla panchina bianconera, nonostante abbia messo in bacheca l'ultimo scudetto. Secondo il noto giornalista Enzo Bucchioni, la dirigenza torinese starebbe pesando a due ex Inter in caso di addio al tecnico toscano.

Il nome preferito da Andrea Agnelli è sicuramente quello di Roberto Mancini, cercato già in passato dal numero 1 della Juventus. Il CT della Nazionale non ha gradito la decisione di Gravina di nominare Marcello Lippi direttore delle Nazionali, e proprio per questo motivo potrebbe pensare ad un clamoroso addio proprio prima degli Europei.

Nella lista bianconera, tra gli altri, c'è anche il nome di Luciano Spalletti, tecnico con il quale c'è stata più di una semplice chiacchierata qualche stagione fa, prima che si decidesse di affidare la panchina a Massimiliano Allegri.